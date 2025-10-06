Théâtre le Banquet de la Sainte-Cécile Argentat-sur-Dordogne
Théâtre le Banquet de la Sainte-Cécile
place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-05-05
fin : 2026-05-05
2026-05-05
Par la Compagnie La Mouline
Cela fait plus de trente ans que cet inoubliable banquet tourne sur les scènes et dans les cœurs ! Avec un plaisir inaltéré, Jean-Pierre Bodin y dresse le portrait truculent des musiciens de l’harmonie de son village .
place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22
