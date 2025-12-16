Semi-Marathon Dordogne intégrale

Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

21 km pour une dernière reco grandeur nature des Déistes ! Pour les moins expérimentés une très belle course pour se mesurer aux rapides de la Dordogne Corrézienne.

Le soir Foodtrucks et exposants, buvette, que des bons ingrédients pour passer une super première journée ! .

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 32 22 36 ckcab@orange.fr

English : Semi-Marathon Dordogne intégrale

L’événement Semi-Marathon Dordogne intégrale Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2025-12-13 par Corrèze Tourisme