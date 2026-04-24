Conférence sur Hayao Miyazaki par Marion POIRSON-DECHONNE, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

Conférence sur Hayao Miyazaki par Marion POIRSON-DECHONNE Jeudi 21 mai, 18h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T19:00:00+02:00

Jeudi 21 mai à 18h

Cette conférence portera sur les thématiques du cinéma de Miyazaki, considéré comme le plus grand réalisateur japonais d’animation, en lien avec les croyances et les rituels animistes, dont l’esthétique très originale mêle le théâtre No, la culture occidentale et l’univers Steam punk.

Par Mme Marion POIRSON-DECHONNE est autrice et docteur en arts et sciences de l’art,

Maître de conférences à l’université de Montpellier.

Médiathèque Côte Pavée

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue

Miyazaki est considéré comme le plus grand réalisateur japonais d’animation japon yokaï