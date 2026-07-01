AGENDA · Pin-Balma
Conférence sur « la cuisine de l’oustal », Salle des fêtes de Pin Balma, Pin-Balma
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes de Pin Balma · Pin-Balma
Informations pratiques
Conférence sur « la cuisine de l’oustal » Samedi 19 septembre, 15h00 Salle des fêtes de Pin Balma Haute-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Coutumes et traditions de la cuisine en pays toulousain et dans le Lauragais.
Salle des fêtes de Pin Balma Place de la Mairie 31130 Pin-Balma Pin-Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie
Coutumes et traditions de la cuisine en pays toulousain et dans le Lauragais.
©Sylvie ABADIE-BASTIDE