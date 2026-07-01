Conférence sur « la cuisine de l’oustal », Salle des fêtes de Pin Balma, Pin-Balma

Informations pratiques

Conférence sur « la cuisine de l’oustal » Samedi 19 septembre, 15h00 Salle des fêtes de Pin Balma Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Coutumes et traditions de la cuisine en pays toulousain et dans le Lauragais.

Salle des fêtes de Pin Balma Place de la Mairie 31130 Pin-Balma Pin-Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie

Coutumes et traditions de la cuisine en pays toulousain et dans le Lauragais.

©Sylvie ABADIE-BASTIDE