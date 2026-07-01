Visite commentée de l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Pin-Balma

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre ou commentée de l’une des plus anciennes églises de la région, datée du XIe siècle.

Église Saint-Pierre 3 place de la Mairie, 31130 Pin-Balma Pin-Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie 05 61 84 74 63 http://www.mairie-pin-balma.fr L’église Saint-Pierre de Pin-Balma est l’une des plus anciennes de l’environnement toulousain et remonte probablement au Xe siècle.

Reconstruite à plusieurs reprises, elle subit le pillage des troupes huguenotes en 1570. En 1714, au cours d’un violent orage, la foudre s’abat sur l’église et endommage le clocher et la nef. À l’époque révolutionnaire, une seule des cloches, la plus ancienne, bénite en 1689, est épargnée pour sonner le tocsin. Les deux autres cloches sont descendues en 1793 pour être fondues. Une restauration complète de l’édifice a été effectuée en 2005. Accès PMR, parking.

Visite libre ou commentée de l’une des plus anciennes églises de la région, datée du XIe siècle.

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