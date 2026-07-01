Exposition sur la cuisine d’antan, Salle des fêtes de Pin Balma, Pin-Balma

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes de Pin Balma · Pin-Balma

Informations pratiques

Exposition sur la cuisine d’antan 19 et 20 septembre Salle des fêtes de Pin Balma Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Reconstitution d’une cuisine à l’ancienne et exposition d’ustensiles, de vaisselle et d’objets anciens.

Salle des fêtes de Pin Balma Place de la Mairie 31130 Pin-Balma Pin-Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie

Reconstitution d’une cuisine à l’ancienne et exposition d’ustensiles, de vaisselle et d’objets anciens.

©Sylvie ABADIE-BASTIDE