Conférence sur la fouille archéologique menée à Sermaize, Mairie de Sermaize, Sermaize

Informations pratiques

Conférence sur la fouille archéologique menée à Sermaize Samedi 19 septembre, 17h00 Mairie de Sermaize Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Entre août 2025 à juillet 2026, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a fouillé une vaste occupation antique, datée du Ier siècle avant notre ère au IIIe siècle, à Sermaize, dans l’Oise. Les archéologues ont mis au jour un atelier de production de céramiques exceptionnel, documentant l’ensemble de la chaîne opératoire, depuis l’extraction de l’argile jusqu’à la commercialisation des poteries, en passant par la préparation, le façonnage et la cuisson. Ce chantier de fouille, mené sur une surface de 20 000 m² a été réalisé dans le cadre des futurs aménagements du Canal Seine-Nord Europe.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Louis Florin, responsable de l’opération, et Victor Viquesnel-Schlosser, céramologue, présenteront, à la mairie de Sermaize, l’avancée des recherches de ce site antique remarquable.

Mairie de Sermaize Sermaize Sermaize 60400 Oise Hauts-de-France 03 44 09 33 04 https://www.sermaize.fr/

Entre août 2025 à juillet 2026, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a fouillé une vaste occupation antique, datée du Ier siècle avant notre ère au IIIe siècle, à dans…

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