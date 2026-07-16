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AGENDA · Bagnères-de-Bigorre

Conférence sur la genèse et la construction d’Aquensis, Résidence des thermes, Bagnères-de-Bigorre

dimanche 20 septembre 2026 · Résidence des thermes · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Résidence des thermes
Adresse
24 Pl. des Thermes, 65200 Bagnères-de-Bigorre
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Conférence sur la genèse et la construction d’Aquensis Dimanche 20 septembre, 17h00 Résidence des thermes Hautes-Pyrénées

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La compagnie théâtrale Hipotengo invite Alain Founeau, ingénieur des travaux publics et ancien directeur du développement et de l’urbanisme de la Ville de Bagnères-de-Bigorre, à animer une conférence accompagnée d’un diaporama.
Cette rencontre sera consacrée à la genèse du projet Aquensis et aux différentes étapes de sa construction.

Résidence des thermes 24 Pl. des Thermes, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
La Cie théâtrale Hipotengo invite Alain Founeau (Ingénieur des Travaux Publics, Ancien directeur du développement et de l’Urbanisme de la Ville de Bagnères-de-Bigorre) pour animer une aoutour de la…

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