Au coeur d’une colonie de Chauves-souris Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre
Au coeur d’une colonie de Chauves-souris Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre jeudi 16 juillet 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Au coeur d’une colonie de Chauves-souris
Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16 22:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Pas de dénivelé. Accesibile aux personnes en situation de handicap.
Découverte des chauves-souris et balade crépusculaire pour observer et écouter les animaux qui partent chasser.
.
Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
No gradient. Accessible to the disabled.
Discover bats and take a twilight walk to observe and listen to the animals as they hunt.
L’événement Au coeur d’une colonie de Chauves-souris Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
- Vide Grenier BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 8 mai 2026
- Etape 4 du Tour Auto 2026 Passage par la place Achille Jubinal Bagnères-de-Bigorre 8 mai 2026
- Ouverture du hall d’exposition BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 9 mai 2026
- Balade naturaliste au Vallon de Salut Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre 9 mai 2026
- Concert de l’accordéon club bagnérais à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre 10 mai 2026