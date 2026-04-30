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Au coeur d’une colonie de Chauves-souris Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre

Au coeur d’une colonie de Chauves-souris Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Rendez-vous communiqué à l'inscription

Adresse : BAGNERES-DE-BIGORRE

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Au coeur d’une colonie de Chauves-souris

Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Pas de dénivelé. Accesibile aux personnes en situation de handicap.
Découverte des chauves-souris et balade crépusculaire pour observer et écouter les animaux qui partent chasser.
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Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67  cpie65@wanadoo.fr

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English :

No gradient. Accessible to the disabled.
Discover bats and take a twilight walk to observe and listen to the animals as they hunt.

L’événement Au coeur d’une colonie de Chauves-souris Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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