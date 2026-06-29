Exposition Le Château des étoiles BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Exposition Le Château des étoiles

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-07

Du 7 juillet au 29 août, la Médiathèque Simone Veil présente l’exposition Le Château des étoiles , d’après la BD d’Alex Alice. Sciences, exploration spatiale et imaginaire du 19e siècle, avec un puzzle collaboratif géant à compléter !

Du 7 juillet au 29 août, la Médiathèque Simone Veil invite petits et grands à découvrir l’univers fascinant du “Château des étoiles”, la bande dessinée d’Alex Alice.

À travers cette exposition mettant à l’honneur le 9ème art, vous serez plongés dans une aventure mêlant découvertes scientifiques, exploration spatiale et imaginaire, dans l’esprit des grands récits du 19è siècle.

Une exposition accessible à toutes et tous, qui séduira aussi bien les amateurs de bande dessinée que les passionnés de rêve et d’évasion !

Et venez faire chauffer vos méninges grâce au puzzle collaboratif qui sera installé dans le hall durant toute la période de l’exposition. Une ou dix pièces, relevez le défi minutieux de ce puzzle 1000 pièces sur fond de Château des étoiles . .

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

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English :

From July 7 to August 29, the Simone Veil Media Library presents the exhibition Le Château des Étoiles, based on the comic book by Alex Alice. Science, space exploration, and 19th-century imagination—with a giant collaborative puzzle to complete!

L’événement Exposition Le Château des étoiles Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-19 par Pôle du Tourmalet |CDT65