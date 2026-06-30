Partir en livre Place des Vignaux Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Partir en livre

Place des Vignaux BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-07

Du 7 au 18 juillet 2026, la Médiathèque Simone Veil fête Partir en Livre sur le thème Nos petits et grands héros ! . Spectacles, lectures, jeux et ateliers au jardin des Vignaux, au théâtre de verdure et au kiosque des thermes.

Programme détaillé

Mardi 7 juillet Jardin des Vignaux

De 15h à 15h30 ( Durée 30 min.) Spectacle Cékoi À partir de 4 ans accompagné.e d’un adulte

Naïfs, curieux, joueurs, Cekoi et Theou cherchent dans une bulle de jeu le silence, un bruit, une question. C’est un jeu ! C’est celui qui dit qui y’est ! Qui trouve ? Si je sais, je joue, si tu trouves, tu rêves. Pourquoi c’est les oiseaux qui volent ?

Ça sert à quoi les nuages ? Et les fleurs ? Ca pousse, les montagnes ? Cekoi et Theou se renvoient des questions-réponses et découvrent la poésie. Mais, c’est quoi un poème ?

Par la Compagnie Les NezBulleuses

> Sans inscription Repli sous le chapiteau au Jardin des Vignaux en cas de mauvais temps

À 16h15 (Durée 30 min.) Atelier d’écriture création poétique À partir de 4 ans accompagné.e d’un adulte

Les comédiennes de la compagnie Les Nez-Bulleuses vous proposent dans le prolongement du spectacle “Cékoi” un atelier de création poétique en famille.

Par la Compagnie Les NezBulleuses

> Sur inscription auprès de la médiathèque au 05 62 94 34 64 ou par mail à l’adresse mediatheque@haute-bigorre.fr Repli sous le chapiteau au Jardin des Vignaux en cas de mauvais temps

Mercredi 8 juillet Théâtre de Verdure

À 10h (Durée 40 min.) Lectures animées en kamishibaï de 3 à 5 ans accompagné.e d’un adulte

La Capitaine pirate Brin d’Acier embarque son équipage à travers les mers et les océans. Avec elle, partons à la rencontre de ses personnages mythiques, de ses créatures fantastiques, et de ses trésors ! Hissez la voile et vivez l’aventure maritime avec Moby Dick, Capitaine Nemo et d’autres !

Par Lalilou Livres

> Dans la limite des places disponibles Repli à la Médiathèque en cas de mauvais temps

Vendredi 10 juillet Jardin des Vignaux

De 10h00 à 12h00 et de 14h à 17h La bibliothèque du jardin Public jeunesse

La bibliothèque ambulante vous attend au jardin des Vignaux pour une journée de lecture et d’évasion en plein air !

> Sans inscription Sous chapiteau

De 10h00 à 12h00- Les lectures du jardin De 2 à 5 ans accompagné.e d’un adulte

Lectures à partager de nos petits héros Berk, Bernie… qui nous aident à grandir, rêver. N’hésite pas à venir avec ton doudou.

En partenariat avec la Maison de la Petite Enfance de Bagnères-de-Bigorre.

> Sans inscription Sous chapiteau

De 10h à 12h00 Le parcours des super-héros et super-héroïnes De 2 à 5 ans accompagné.e d’un adulte

Enfilez vos capes, petits héros et petites héroïnes ! Avec Pat’ Patrouille, Pokemon, Spiderman et leurs amis, partez à l’aventure en courant, en sautant et en escaladant sur un parcours rempli de défis pour vivre une mission extraordinairement amusante !

Animé par Angéline de l’Espace de Vie Sociale.

> Sans inscription Dans la limite des places disponibles Annulation en cas de mauvais temps

De 14h à 15h Jeu de l’oie de Cornebidouille À partir de 5 ans accompagné.e d’un adulte

Attention, Cornebidouille est bien décidée à vous avaler tout cru ! Sauras-tu imiter un crapaud qui coasse à tue-tête pour avancer ? Le premier à arriver sur la dernière case en criant Nan ! J’veux pas ! remporte la partie.

> Sans inscription Jeu limité à 4 joueurs en même temps Annulation en cas de mauvais temps

De 14h à 17h00 Jeu de croquet À partir de 6 ans

Prêts pour une partie de croquet ? Le principe est simple à l’aide de ton maillet, fais voyager ta boule à travers les différents arceaux dans le bon ordre. Chaque passage réussi te rapproche de la victoire ! Vise avec précision, dose ta force et n’hésite pas à élaborer une stratégie pour gêner gentiment tes adversaires. Entre adresse, concentration et éclats de rire, le croquet est un jeu convivial où petits et grands peuvent s’amuser ensemble !

> Sans inscription Dans la limite de 4 joueurs par partie Annulation en cas de mauvais temps

De 14h à 17h00 Atelier du Centre Pyrénéen des Risques Majeurs (C-PRIM) À partir de 6 ans et public familial

L’équipe du C-PRIM t’accueille autour de jeux ludiques pour parler de risques naturels. Jeu de piste Inondations, séismes, mouvements de terrain… Parcourez les allées des jardins des Vignaux et découvrez les différents risques naturels à travers les aventures de Pépette. Ouvrez l’œil, tendez l’oreille et relevez le défi saurez-vous répondre correctement à toutes les questions ? “Rapide Risque” Seul ou en équipe, venez tester vos connaissances sur les risques naturels ! Répondez à nos questions le plus rapidement possible les buzzers sont là pour vous départager.

> Sans inscription Annulation en cas de mauvais temps

De 14h à 17h00 Atelier maquillage visages super-héroïques À partir de 3 ans accompagné.e d’un adulte

Transforme-toi en super-héros avec notre atelier maquillage magique ! Choisis ton pouvoir, enfile ta cape imaginaire, et amuse-toi à incarner tes personnages préférés !

Animé par l’Espace de Vie Sociale.

> Sans inscription Annulation en cas de mauvais temps

De 15h à 16h30 La fête d’anniversaire de Billy, hamster cowboy À partir de 4 ans accompagné.e d’un adulte

C’est l’anniversaire de Billy aujourd’hui ! Ce qui lui ferait plaisir ? C’est un gâteau d’anniversaire à la noisette et un bal costumé. Alors viens nous rejoindre déguisé (ce n’est pas obligé) pour danser sur ses musiques préférées !

> Sans inscription Annulation en cas de mauvais temps

Samedi 18 juillet Kiosque des grands thermes

À 10h ( Durée 30 min.) Histoires pour les p’tites oreilles Pour les 0-3 ans

Histoires, comptines et chansonnettes à l’occasion du festival de littérature jeunesse Partir en Livre … Pour les p’tites oreilles et leurs accompagnants !

> Sans inscription Annulation en cas de mauvais temps .

Place des Vignaux BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

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English :

From July 7 to 18, 2026, the Simone Veil Media Library is hosting “Partir en Livre” with the theme “Our Heroes, Big and Small!” Performances, readings, games, and workshops will take place at the Jardin des Vignaux, the Théâtre de Verdure, and the Kiosque des Thermes.

L’événement Partir en livre Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65