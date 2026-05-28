Stage aquarelle — Anne Peyrat Doré Au musée Salies Bagnères-de-Bigorre
Stage aquarelle — Anne Peyrat Doré Au musée Salies Bagnères-de-Bigorre mardi 7 juillet 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Stage aquarelle — Anne Peyrat Doré
Au musée Salies 7 Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-07
4 jours de stage au sein du musée pour 10 stagiaires. Sur inscription.
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Au musée Salies 7 Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 79 60 45 anne.peyrat65@orange.fr
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English :
4-day course at the museum for 10 trainees. Registration required.
L’événement Stage aquarelle — Anne Peyrat Doré Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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