Stage aquarelle — Anne Peyrat Doré Au musée Salies Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Stage aquarelle — Anne Peyrat Doré

Au musée Salies 7 Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-07

4 jours de stage au sein du musée pour 10 stagiaires. Sur inscription.

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Au musée Salies 7 Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 79 60 45 anne.peyrat65@orange.fr

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English :

4-day course at the museum for 10 trainees. Registration required.

L’événement Stage aquarelle — Anne Peyrat Doré Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65