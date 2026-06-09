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Dimanche en famille à l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre

Dimanche en famille à l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : à l'Etape du Berger

Adresse : LA MONGIE

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 11:45:00

Tarif :

Bagnères-de-Bigorre

Dimanche en famille

à l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:45:00
fin : 2026-07-05 14:30:00

Date(s) :
2026-07-05

Chanteurs ou groupe de musique, menu spécial et deux services (11h45 et 14h15) pour un dimanche en famille au sommet. Réservation par téléphone.
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à l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44 

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English :

Singers or band, special menu and two courses (11:45 a.m. and 2:15 p.m.) for a top family Sunday. Reservations by phone.

L’événement Dimanche en famille Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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