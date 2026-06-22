Groovy Boulga l’Excuse BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Groovy Boulga l’Excuse BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre vendredi 3 juillet 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Groovy Boulga l’Excuse
BAGNERES-DE-BIGORRE Au Bar à bière l’Excuse Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Le vendredi 3 juillet, la cave à bières L’Excuse ouvre sa saison de concerts avec Groovy Boulga ! Préparez-vous à faire flamber la piste lors d’une soirée dansante et festive, au cœur de Bagnères-de-Bigorre.
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BAGNERES-DE-BIGORRE Au Bar à bière l’Excuse Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 66 18
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English :
On Friday, July 3, the L’Excuse beer cellar kicks off its concert season with Groovy Boulga! Get ready to hit the dance floor for a festive night of dancing in the heart of Bagnères-de-Bigorre.
L’événement Groovy Boulga l’Excuse Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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