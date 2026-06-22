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Groovy Boulga l’Excuse BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Groovy Boulga l’Excuse BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
BAGNERES-DE-BIGORRE
Adresse
Au Bar à bière l'Excuse
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Groovy Boulga l’Excuse

BAGNERES-DE-BIGORRE Au Bar à bière l’Excuse Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Le vendredi 3 juillet, la cave à bières L’Excuse ouvre sa saison de concerts avec Groovy Boulga ! Préparez-vous à faire flamber la piste lors d’une soirée dansante et festive, au cœur de Bagnères-de-Bigorre.
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BAGNERES-DE-BIGORRE Au Bar à bière l’Excuse Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 66 18 

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English :

On Friday, July 3, the L’Excuse beer cellar kicks off its concert season with Groovy Boulga! Get ready to hit the dance floor for a festive night of dancing in the heart of Bagnères-de-Bigorre.

L’événement Groovy Boulga l’Excuse Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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