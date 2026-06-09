Spectacle Coachella Party à la halle aux grains Bagnères-de-Bigorre
Spectacle Coachella Party à la halle aux grains Bagnères-de-Bigorre samedi 4 juillet 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Spectacle Coachella Party
à la halle aux grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Spectacle de danse festif et coloré par HappyForm. Vente boissons et gâteaux sur place. Achat des billets d’entrée aux heures de permanences ci-dessous.
Permanences billetterie
– Vendredi 12 juin
17h-19h à l’Espace Nimba
– Mercredi 17 et 24 juin
14h-17h à l’école Jules ferry
– Vendredi 26 juin
17h-19h à l’Espace Nimba
– Mercredi 1er juillet
14h-17h à la Halle au grains
Aucune réservation sera possible vente uniquement aux jours et heures des permanences. .
à la halle aux grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 82 59 79 40
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English :
Festive and colorful dance show by HappyForm. Cakes and drinks for sale on site. Tickets may be purchased at the following times.
L’événement Spectacle Coachella Party Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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