Spectacle Coachella Party à la halle aux grains Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Spectacle Coachella Party

à la halle aux grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Spectacle de danse festif et coloré par HappyForm. Vente boissons et gâteaux sur place. Achat des billets d’entrée aux heures de permanences ci-dessous.

Permanences billetterie

– Vendredi 12 juin

17h-19h à l’Espace Nimba

– Mercredi 17 et 24 juin

14h-17h à l’école Jules ferry

– Vendredi 26 juin

17h-19h à l’Espace Nimba

– Mercredi 1er juillet

14h-17h à la Halle au grains

Aucune réservation sera possible vente uniquement aux jours et heures des permanences. .

à la halle aux grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 82 59 79 40

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English :

Festive and colorful dance show by HappyForm. Cakes and drinks for sale on site. Tickets may be purchased at the following times.

L’événement Spectacle Coachella Party Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65