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Spectacle Coachella Party à la halle aux grains Bagnères-de-Bigorre

Spectacle Coachella Party à la halle aux grains Bagnères-de-Bigorre samedi 4 juillet 2026.

Lieu : à la halle aux grains

Adresse : BAGNERES-DE-BIGORRE

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Bagnères-de-Bigorre

Spectacle Coachella Party

à la halle aux grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Spectacle de danse festif et coloré par HappyForm. Vente boissons et gâteaux sur place. Achat des billets d’entrée aux heures de permanences ci-dessous.
Permanences billetterie

– Vendredi 12 juin
17h-19h à l’Espace Nimba

– Mercredi 17 et 24 juin
14h-17h à l’école Jules ferry

– Vendredi 26 juin
17h-19h à l’Espace Nimba

– Mercredi 1er juillet
14h-17h à la Halle au grains

Aucune réservation sera possible vente uniquement aux jours et heures des permanences.   .

à la halle aux grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 82 59 79 40 

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English :

Festive and colorful dance show by HappyForm. Cakes and drinks for sale on site. Tickets may be purchased at the following times.

L’événement Spectacle Coachella Party Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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