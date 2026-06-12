La Pyrénéenne Départ et Arrivée à Bagnères Bagnères-de-Bigorre
La Pyrénéenne Départ et Arrivée à Bagnères Bagnères-de-Bigorre dimanche 5 juillet 2026.
Bagnères-de-Bigorre
La Pyrénéenne
Départ et Arrivée à Bagnères BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
En hommage à Bernard Thévenet, premier vainqueur à La Mongie en 1970, pédalez sur les routes légendaires du Tour. Deux parcours chronométrés 2 Vallées (100km) et 4 Vallées (170km), arrivée à La Mongie. CycloRando tous vélos également au programme. Nouveauté 2026 formule DuoMixte. Parrain Bruno Armirail.
La Pyrénéenne Cyclosportive est constituée de deux épreuves chronométrées avec chacune une option
– La 2 Vallées 102 km 2400m D+ La 2 Vallées option SOLIDE 118 km 3500 m D+
– La 4 Vallées 170 km 3800 m D+ La 4 Vallées option EXTREME 186 km 4900 m D+ .
Départ et Arrivée à Bagnères BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
In homage to Bernard Thévenet, first winner at La Mongie in 1970, pedal the legendary Tour routes. Two timed courses: 2 Vallées (100km) and 4 Vallées (170km), finishing at La Mongie. CycloRando for all bikes also on the program. New for 2026: DuoMixed formula. Sponsor: Bruno Armirail.
L’événement La Pyrénéenne Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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