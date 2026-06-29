Pot d’accueil à La Mongie LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre
Pot d’accueil à La Mongie LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre dimanche 5 juillet 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Pot d’accueil à La Mongie
LA MONGIE Devant l’Office de Tourisme Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Chaque dimanche de la saison estivale, l’équipe de l’Office de tourisme vous accueille de 17h à 18h afin de rencontrer les prestataires d’activités locaux et déguster des produits made in chez nous ! Une belle occasion pour faire le plein de bons plans pour vos vacances à La Mongie.
17h Prise de parole par l’équipe de l’office de tourisme.
17h15 Présentation des acteurs locaux et prestataires d’activités touristique.
17h30 Pot d’accueil avec les produits locaux. .
LA MONGIE Devant l’Office de Tourisme Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71 info@tourmaletpicdumidi.fr
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English :
Every Sunday during the summer season, the Tourist Office team welcomes you from 5:00 p.m. to 6:00 p.m. to meet local activity providers and sample products “made right here”! It’s a great opportunity to pick up some great tips for your vacation in La Mongie.
L’événement Pot d’accueil à La Mongie Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-24 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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