Informations pratiques

Terville

Conférence sur la prévention des chutes

route de Verdun Terville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-09-15 14:30:00

fin : 2026-09-15 17:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Préserver son autonomie, c’est aussi prévenir les risques du quotidien.

Le CCAS de Terville vous donne rendez-vous pour une conférence consacrée à la prévention des chutes.

Organisé en partenariat avec l’Agirc-Arrco et la Communauté d’agglomération Thionville Fensch, cet événement gratuit réunira une conférence et des stands d’information autour de l’activité physique, de l’adaptation du logement, des aides techniques et financières et des solutions destinées aux seniors.

Sur inscriptionsTout public

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route de Verdun Terville 57180 Moselle Grand Est +33 6 85 36 88 95 actionsocialealsacemoselle@agirc-arrco.fr

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English :

Maintaining your independence also means preventing everyday risks.

The Terville CCAS invites you to a lecture on fall prevention.

Organized in partnership with Agirc-Arrco and the Thionville Fensch Urban Community, this free event will feature a presentation and information booths on physical activity, home modifications, technical and financial assistance, and solutions for seniors.

Registration required

L’événement Conférence sur la prévention des chutes Terville a été mis à jour le 2026-07-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME