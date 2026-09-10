Conférence sur le don (sang, plaquettes, plasma) par Henri Bre de l’EFS Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas

Informations pratiques

Bazas

Conférence sur le don (sang, plaquettes, plasma) par Henri Bre de l’EFS

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 18:00:00

fin : 2026-10-13 19:30:00

Date(s) :

2026-10-13

Chaque jour, des milliers de personnes ont besoin de transfusions ou de médicaments issus du sang pour être soignées.

Mais quelles sont les différences entre le don de sang total, de plasma et de plaquettes ?

À quoi servent-ils concrètement et comment se déroule un prélèvement ?

Pour répondre à toutes vos questions, la médiathèque accueille Henri Bre, représentant de l’Établissement Français du Sang (EFS).

À travers une présentation accessible et un temps d’échange ouvert à tous, venez découvrir les coulisses de cette chaîne de solidarité vitale, lever les idées reçues et comprendre l’impact concret de ces gestes généreux.

Pour tout public. .

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr

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English : Conférence sur le don (sang, plaquettes, plasma) par Henri Bre de l’EFS

L’événement Conférence sur le don (sang, plaquettes, plasma) par Henri Bre de l’EFS Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud