Conférence sur le don (sang, plaquettes, plasma) par Henri Bre de l’EFS Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas
mardi 13 octobre 2026 · Médiathèque municipale Le Polyèdre · Bazas
Informations pratiques
Bazas
Conférence sur le don (sang, plaquettes, plasma) par Henri Bre de l’EFS
Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 18:00:00
fin : 2026-10-13 19:30:00
Date(s) :
2026-10-13
Chaque jour, des milliers de personnes ont besoin de transfusions ou de médicaments issus du sang pour être soignées.
Mais quelles sont les différences entre le don de sang total, de plasma et de plaquettes ?
À quoi servent-ils concrètement et comment se déroule un prélèvement ?
Pour répondre à toutes vos questions, la médiathèque accueille Henri Bre, représentant de l’Établissement Français du Sang (EFS).
À travers une présentation accessible et un temps d’échange ouvert à tous, venez découvrir les coulisses de cette chaîne de solidarité vitale, lever les idées reçues et comprendre l’impact concret de ces gestes généreux.
Pour tout public. .
Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr
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English : Conférence sur le don (sang, plaquettes, plasma) par Henri Bre de l’EFS
L’événement Conférence sur le don (sang, plaquettes, plasma) par Henri Bre de l’EFS Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud
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