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AGENDA · Cluny

Conférence sur le métier d’Architecte du Patrimoine par Thierry Balereau Place du 11 Août 1944 Cluny

vendredi 16 octobre 2026 · Place du 11 Août 1944 · Cluny

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place du 11 Août 1944
Adresse
Conférence sur le métier d'Architecte du Patrimoine par Thierry Balereau
Ville
71250 Cluny
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Cluny

Conférence sur le métier d’Architecte du Patrimoine par Thierry Balereau

Place du 11 Août 1944 Conférence sur le métier d’Architecte du Patrimoine par Thierry Balereau Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:00:00
fin : 2026-10-16 19:00:00

Date(s) :
2026-10-16

Coup de projecteur sur les acteurs du patrimoine !

En lien avec l’exposition Patrimoine en mouvement et à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, découvrez le métier d’architecte du patrimoine (AUE) et de conservateur des monuments nationaux grâce à Thierry Balereau, AUE au Centre des monuments nationaux, en charge de la conservation de l’abbaye de Cluny, diplômé de l’école de Chaillot et fort de 30 ans d’expérience.   .

Place du 11 Août 1944 Conférence sur le métier d’Architecte du Patrimoine par Thierry Balereau Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 15 93 

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English : Conférence sur le métier d’Architecte du Patrimoine par Thierry Balereau

L’événement Conférence sur le métier d’Architecte du Patrimoine par Thierry Balereau Cluny a été mis à jour le 2026-08-13 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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