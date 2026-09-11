Conférence sur le métier d’Architecte du Patrimoine par Thierry Balereau Place du 11 Août 1944 Cluny

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Cluny

Conférence sur le métier d’Architecte du Patrimoine par Thierry Balereau

Place du 11 Août 1944 Conférence sur le métier d’Architecte du Patrimoine par Thierry Balereau Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:00:00

fin : 2026-10-16 19:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Coup de projecteur sur les acteurs du patrimoine !

En lien avec l’exposition Patrimoine en mouvement et à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, découvrez le métier d’architecte du patrimoine (AUE) et de conservateur des monuments nationaux grâce à Thierry Balereau, AUE au Centre des monuments nationaux, en charge de la conservation de l’abbaye de Cluny, diplômé de l’école de Chaillot et fort de 30 ans d’expérience. .

Place du 11 Août 1944 Conférence sur le métier d’Architecte du Patrimoine par Thierry Balereau Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 15 93

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English : Conférence sur le métier d’Architecte du Patrimoine par Thierry Balereau

L’événement Conférence sur le métier d’Architecte du Patrimoine par Thierry Balereau Cluny a été mis à jour le 2026-08-13 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)