Conférence sur le métier d’Architecte du Patrimoine par Thierry Balereau Place du 11 Août 1944 Cluny
vendredi 16 octobre 2026 · Place du 11 Août 1944 · Cluny
Informations pratiques
Cluny
Conférence sur le métier d’Architecte du Patrimoine par Thierry Balereau
Place du 11 Août 1944 Conférence sur le métier d’Architecte du Patrimoine par Thierry Balereau Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:00:00
fin : 2026-10-16 19:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Coup de projecteur sur les acteurs du patrimoine !
En lien avec l’exposition Patrimoine en mouvement et à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, découvrez le métier d’architecte du patrimoine (AUE) et de conservateur des monuments nationaux grâce à Thierry Balereau, AUE au Centre des monuments nationaux, en charge de la conservation de l’abbaye de Cluny, diplômé de l’école de Chaillot et fort de 30 ans d’expérience. .
Place du 11 Août 1944 Conférence sur le métier d’Architecte du Patrimoine par Thierry Balereau Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 15 93
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English : Conférence sur le métier d’Architecte du Patrimoine par Thierry Balereau
L’événement Conférence sur le métier d’Architecte du Patrimoine par Thierry Balereau Cluny a été mis à jour le 2026-08-13 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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