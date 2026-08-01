Exposition Laurent LECUELLE Salle Victor Duruy Cluny

Informations pratiques

Cluny

Exposition Laurent LECUELLE

Salle Victor Duruy 4 place du marché Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:00:00

fin : 2026-08-30 20:00:00

Date(s) :

2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30 2026-08-31

Je révèle la profondeur d’un matériau que l’on ne regarde jamais.

Mon travail s’inscrit dans une démarche plastique contemporaine où le carton, matériau industriel, devient le support d’une exploration formelle et conceptuelle.

Je sélectionne des cartons usagés, porteurs de traces, de marques, coups, et déchirures pour révéler les flux, transports, et échanges. Je découpe, plie, assemble, et révèle les qualités structurelles, lumineuses, et symboliques du carton.

Je ne cherche pas à dominer la matière, mais à dialoguer avec elle, à préserver son récit.

Chaque oeuvre est une négociation entre ce que le carton porte déjà en lui et ce que je lui propose de devenir.

Mes oeuvres se situent à la croisée du bas-relief, de la sculpture, et de la peinture, dans une hybridation qui rappelle certaines recherches du minimalisme, de l’Arte Povera, du nouveau réalisme, et des pratiques postindustrielles.

La couleur, appliquée avec des bombes de peinture, vient accompagner la structure sans la dominer, mais renforce la lecture du relief.

La lumière occupe une place centrale dans mes oeuvres ; les cannelures, reliefs, strates, et découpes proposent un savant territoire d’exploration à la lumière, tout en créant de multiples zones d’ombre. L’oeuvre n’est jamais stable et se recompose sous l’effet de la lumière.

Cette dimension processuelle rapproche quelques fois mon travail des recherches de l’Optical Art. L’oeuvre devient un champ d’expérience et la perception devient un acte.

Aussi, l’accrochage doit privilégier des éclairages, latéraux et modulables, permettant aux oeuvres de se transformer, de vibrer, de respirer. .

Salle Victor Duruy 4 place du marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 78 51 62 laurentlecuelle@gmail.com

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L’événement Exposition Laurent LECUELLE Cluny a été mis à jour le 2026-08-13 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II