Atelier poterie enfants, ados et adultes à Cluny Estele Créations Cluny

Cluny

Atelier poterie enfants, ados et adultes à Cluny

Estele Créations 2, Chemin le Bas de Sendon Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 10:00:00

fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31

Atelier poterie enfants, ados et adultes à Cluny.

Venez fabriquer et décorer votre objet en grès lors d’un atelier de 2h.

Débutants bienvenus ! Activité idéale pour toutes et ceux qui ont envie de se détendre et de passer un bon moment créatif mais sans aucune pression !

Estelle vous accompagne tout au long des ces 2h et vous guide pour vous familiariser avec les bons gestes. Activité en petits groupes. .

Estele Créations 2, Chemin le Bas de Sendon Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 34 78 67

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English : Atelier poterie enfants, ados et adultes à Cluny

L’événement Atelier poterie enfants, ados et adultes à Cluny Cluny a été mis à jour le 2026-06-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)