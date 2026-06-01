Atelier poterie enfants, ados et adultes à Cluny Estele Créations Cluny
Atelier poterie enfants, ados et adultes à Cluny Estele Créations Cluny mardi 30 juin 2026.
Cluny
Atelier poterie enfants, ados et adultes à Cluny
Estele Créations 2, Chemin le Bas de Sendon Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:00:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31
Atelier poterie enfants, ados et adultes à Cluny.
Venez fabriquer et décorer votre objet en grès lors d’un atelier de 2h.
Débutants bienvenus ! Activité idéale pour toutes et ceux qui ont envie de se détendre et de passer un bon moment créatif mais sans aucune pression !
Estelle vous accompagne tout au long des ces 2h et vous guide pour vous familiariser avec les bons gestes. Activité en petits groupes. .
Estele Créations 2, Chemin le Bas de Sendon Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 34 78 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier poterie enfants, ados et adultes à Cluny
L’événement Atelier poterie enfants, ados et adultes à Cluny Cluny a été mis à jour le 2026-06-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Cluny (Saône-et-Loire)
- Programme Cinéma Les Arts Place du Marché Cluny 10 juin 2026
- Tournée lecture théâtre dans le Clunisois Ecole de musique Maison Romane Cluny 11 juin 2026
- Le Grand Bastringue Abbaye de Cluny Cluny 12 juin 2026
- Concert Baroque Place Saint Marcel Cluny 13 juin 2026
- Concert de la Clunysia Place Saint-Marcel Cluny 14 juin 2026