Jazz campus en Clunisois, festival et stage de jazz Sur différents lieux de la ville de Cluny Cluny

INFORMATIONS 2026 A VENIR…

Dans le foisonnement des festivals d’été, Jazz Campus joue, depuis plus de 40 ans, sa juste partition qui s’inscrit dans la notion de partage. Avec ceux qui pratiquent la musique, à l’occasion de stages (ou ateliers), animés par des musiciens de premier plan, qui irriguent autant les pratiques amateurs, locales et nationales, que les futurs grands professionnels en devenir.

Mais c’est aussi et surtout, un partage avec un large public local et national qui se trouve en connivence avec une programmation faisant la part belle à ce qui se fait de plus innovant, espiègle ou impertinent, mais en tout cas musicalement indiscutable, dans le vaste champ des musiques de jazz d’aujourd’hui.

En une semaine, une dizaine de concerts dans des lieux patrimoniaux du Clunisois font entendre l’irrésistible jeunesse d’un art maintenant centenaire…mais qui est loin d’avoir dit son dernier mot.

Le stage de jazz, qui se déroule pendant toute la durée du festival, offre aux jeunes instrumentistes, musiciens amateurs et futurs professionnels, une ouverture sur la pratique d’ensemble classe d’orchestre, improvisation et création collectives, jeu de groupe, exploration d’un répertoire, fanfare. Ce stage ne propose pas une formation instrumentale, c’est avant tout, à travers différentes approches, une invitation à faire de la musique ensemble. Cette “recette” (qui n’en est pas une), s’appuie sur la qualité d’intervenants qui, depuis quarante ans, sont choisis parmi les musiciens qui font la scène du jazz et des musiques improvisées d’aujourd’hui en France et en Europe.

Un stage pour le jeune public (10-14) est également proposé, partenariat avec le centre de loisirs la Marelle et le club jeunes du clunisois. En 2025 ce stage sera mené par Olivier Marcaud, autour de la voix et de la percussion. Il est ouvert à tou.te.s, musien.ne.s ou non.

Le matin, une fanfare créative, gratuite et ouverte à tous, réunit tout le monde. .

Sur différents lieux de la ville de Cluny Centre ville Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 23 76 74 info@jazzcampus.fr

