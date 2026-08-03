Feu d’artifice et bal populaire Hippodrome Cluny

Informations pratiques

Cluny

Feu d’artifice et bal populaire

Hippodrome Chemin Georges Malère Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 23:59:00

Date(s) :

2026-08-14

Le 14 août, Cluny s’illumine !

Préparez-vous à vivre l’une des plus belles soirées de l’été !

19h Vente de lampions (place de l’abbaye)

20h30 Départ du défilé (place de l’abbaye)

21h Bal des enfants (hippodrome)

22h45 Grand feu d’artifice (hippodrome)

23h Bal animé par DJ 1000 éclairs pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit (hippodrome)

En famille ou entre amis, venez partager un moment festif et convivial au cœur de Cluny. Laissez-vous porter par la magie de cette soirée estivale !

On vous attend nombreux pour célébrer ensemble cette grande fête de l’été !

Pour des raisons de sécurité, la Ville se réserve le droit d’annuler tout ou partie des animations en fonction des conditions météorologiques à caractère exceptionnel de cet été .

Hippodrome Chemin Georges Malère Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Feu d’artifice et bal populaire

L’événement Feu d’artifice et bal populaire Cluny a été mis à jour le 2026-07-31 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II