Feu d’artifice et bal populaire Hippodrome Cluny
vendredi 14 août 2026 · Hippodrome · Cluny
Informations pratiques
Cluny
Feu d’artifice et bal populaire
Hippodrome Chemin Georges Malère Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 23:59:00
Date(s) :
2026-08-14
Le 14 août, Cluny s’illumine !
Préparez-vous à vivre l’une des plus belles soirées de l’été !
19h Vente de lampions (place de l’abbaye)
20h30 Départ du défilé (place de l’abbaye)
21h Bal des enfants (hippodrome)
22h45 Grand feu d’artifice (hippodrome)
23h Bal animé par DJ 1000 éclairs pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit (hippodrome)
En famille ou entre amis, venez partager un moment festif et convivial au cœur de Cluny. Laissez-vous porter par la magie de cette soirée estivale !
On vous attend nombreux pour célébrer ensemble cette grande fête de l’été !
Pour des raisons de sécurité, la Ville se réserve le droit d’annuler tout ou partie des animations en fonction des conditions météorologiques à caractère exceptionnel de cet été .
Hippodrome Chemin Georges Malère Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Feu d’artifice et bal populaire
L’événement Feu d’artifice et bal populaire Cluny a été mis à jour le 2026-07-31 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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