Marchés d’été Cluny

Marchés d’été

Parc abbatial Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 17:00:00

fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

C’est reparti pour les marchés d’été en nocturne, organisés par la ville de Cluny.

Des tables permettront aux visiteurs de déguster sur place les mets préparés par les producteurs tout en profitant de l’animation musicale du jour. .

Parc abbatial Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 05 87 accueil-pm@cluny.fr

