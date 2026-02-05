Marchés d’été Cluny
Marchés d'été Cluny mercredi 8 juillet 2026.
Marchés d’été
Parc abbatial Cluny Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-22 23:00:00
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
C’est reparti pour les marchés d’été en nocturne, organisés par la ville de Cluny.
Des tables permettront aux visiteurs de déguster sur place les mets préparés par les producteurs tout en profitant de l’animation musicale du jour. .
Parc abbatial Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 05 87 accueil-pm@cluny.fr
