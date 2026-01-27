Grandes Heures de Cluny Quand les notes dansent Église Saint Marcel Cluny

Grandes Heures de Cluny Quand les notes dansent

Église Saint Marcel Place Saint-Marcel Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04 22:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Quand les notes dansent

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Duo, piano 4 mains

Jean-Pascal MEYER et Tristan PFAFF

RSBCie Gregory CIANCI (Paris)

& Cie Ada RAMZEMS (Munich) .

Église Saint Marcel Place Saint-Marcel Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lesgrandesheuresdecluny@gmail.com

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English : Grandes Heures de Cluny Quand les notes dansent

L’événement Grandes Heures de Cluny Quand les notes dansent Cluny a été mis à jour le 2026-03-11 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II