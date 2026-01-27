Grandes Heures de Cluny Quand les notes dansent Église Saint Marcel Cluny
Grandes Heures de Cluny Quand les notes dansent Église Saint Marcel Cluny mardi 4 août 2026.
Grandes Heures de Cluny Quand les notes dansent
Église Saint Marcel Place Saint-Marcel Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04 22:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Quand les notes dansent
Duo, piano 4 mains
Jean-Pascal MEYER et Tristan PFAFF
RSBCie Gregory CIANCI (Paris)
& Cie Ada RAMZEMS (Munich) .
Église Saint Marcel Place Saint-Marcel Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lesgrandesheuresdecluny@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grandes Heures de Cluny Quand les notes dansent
L’événement Grandes Heures de Cluny Quand les notes dansent Cluny a été mis à jour le 2026-03-11 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II