Grandes Heures de Cluny Quand les notes dansent Église Saint Marcel Cluny

Grandes Heures de Cluny Quand les notes dansent Église Saint Marcel Cluny mardi 4 août 2026.

Grandes Heures de Cluny Quand les notes dansent

Église Saint Marcel Place Saint-Marcel Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04 22:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Quand les notes dansent

Duo, piano 4 mains
Jean-Pascal MEYER et Tristan PFAFF
RSBCie Gregory CIANCI (Paris)
& Cie Ada RAMZEMS (Munich)   .

Église Saint Marcel Place Saint-Marcel Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   lesgrandesheuresdecluny@gmail.com

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English : Grandes Heures de Cluny Quand les notes dansent

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