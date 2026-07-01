Exposition Passés composés Salle Victor Duruy Cluny

Informations pratiques

Cluny

Exposition Passés composés

Salle Victor Duruy 4 place du marché Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 11:00:00

fin : 2026-08-03 19:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Tout comme les parchemins gardent les traces de textes anciens incomplètement grattés, notre mémoire s’applique à stratifier nos souvenirs, à créer, dans le sillon du passé de nouveaux sentiments, de nouvelles impressions. La prégnance de ce concept Palimpseste dans nos travaux respectifs, nous l’a fait élire entre tout autre thème. Toutes quatre attachées à une certaine forme narrative, couvrir pour redécouvrir, de nouveaux récits, de nouvelles formes, devient alors un acte coutumier. La superposition n’est que motif(s) à sceller passé, présent et futur, à les confronter, à les confondre. .

Salle Victor Duruy 4 place du marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 69 55 75 faustusnnam@gmail.com

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English : Exposition Passés composés

L’événement Exposition Passés composés Cluny a été mis à jour le 2026-07-10 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II