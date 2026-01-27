Grandes Heures de Cluny Folies amoureuses et métamorphoses italiennes Église Saint Marcel Cluny

Grandes Heures de Cluny Folies amoureuses et métamorphoses italiennes

Église Saint Marcel Place Saint-Marcel Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02 19:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Folies amoureuses et métamorphoses italiennes au XVIIe siècle

Par l’ensemble LE SONGE DE MÉLÉTÉ

Isabelle GORSSE, soprano

Emmanuelle CÔTE, violon

Alice ROQUEFORT, violon

Marie LARSEN, basse de viole

Sylvain CORNIC, clavecin

Et la Compagnie NAHLO

Lohan JACQUET et Domitille DEMARET, danse

Spectacle chanté et dansé pour une Calisto d’aujourd’hui

***

Pier Francesco CAVALLI 1602-1676 est le plus grand compositeur d’opéras vénitiens du XVIIème siècle.

Opéra maudit (2 chanteurs pressentis pour la distribution décédèrent au moment de la création) la Calisto tomba dans un oubli presque complet mais depuis sa redécouverte en 1970, c’est devenu l’opéra de CAVALLI le plus joué et acclamé par le public contemporain.

Intrigue échevelée, où mortels et dieux mythologiques se désirent, se chassent, se métamorphosent. Cette folle histoire est racontée dans La Calisto, opéra de CAVALLI créé avec des ballets à Venise en 1651. Le danseur Lohan JACQUET et les musiciens de l’ensemble Le Songe de Mélété marient leurs univers pour créer une Calisto d’aujourd’hui. Un chef-d’œuvre a des choses fortes à dire, 400 ans après sa création ils en présentent les plus beaux extraits, entrecoupés de sonates imaginées par les meilleurs compositeurs du temps. Spectacle chanté et dansé musiques rares, mais accessibles, où alternent joie et émotion ; chorégraphie forte, sensible et hypnotique, portant les émerveillements et les angoisses d’aujourd’hui.

Lohan JACQUET Formé au Conservatoire de Mâcon, diplômé de l’École Supérieure de Danse de Cannes, L. JACQUET co-fonde en 2016 le festival Danse à Milly. Il est depuis 2021 le chorégraphe de la compagnie NAHLO pour laquelle il a créé Sensible, Îlots et Île.

​Le Songe de Mélété Isabelle GORSSE, soprano, Alice ROQUEFORT et Emmanuelle CÔTE, violons, Marie LARSEN, viole de gambe, Sylvain CORNIC, clavecin Unis par la volonté de créer des spectacles vivants, centrés sur les arts de la scène des XVIIe et XVIIIe siècle, mais ouverts aux esthétiques et expressions artistiques d’aujourd’hui (chant, danse, musique instrumentale, théâtre), avec une liberté expérimentale où l’esprit de jeu se conjugue à l’exigence de la recherche. Ils invitent au voyage, à un décentrement qui nous ramène en fait à nous-mêmes. .

Église Saint Marcel Place Saint-Marcel Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lesgrandesheuresdecluny@gmail.com

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English : Grandes Heures de Cluny Folies amoureuses et métamorphoses italiennes

L’événement Grandes Heures de Cluny Folies amoureuses et métamorphoses italiennes Cluny a été mis à jour le 2026-03-12 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II