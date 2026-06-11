“ Créé ici ! ” à Cluny Place de l’Abbaye Cluny

Cluny

“ Créé ici ! ” à Cluny

Place de l’Abbaye Ecuries de Saint-Hugues Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Le collectif Beautés du geste

Un écrin

Pour la septième année, un collectif de 30 artistes et artisans d’art organise une exposition aux Écuries Saint Hugues, lieu renommé au cœur de la cité médiévale. Cet événement est accueilli et soutenu par la Ville de Cluny.

L’exposition s’inscrit dans le programme des festivités culturelles du Clunisois.

Les gestes et les matières

Il sera proposé aux visiteurs une sélection de pièces d’exception des créatrices et créateurs. Ainsi le public pourra découvrir, à travers une sélection sans cesse renouvelée, la richesse et la beauté des savoir-faire céramique, verre, feutre, peinture, mosaïque, cuir, marqueterie, sculpture et tournage sur bois, stylisme, bijoux.

Le Clunisois, un territoire d’exception

Nos activités sont un point fort de l’attractivité du territoire du Sud Saône et Loire. On y recense une densité et une diversité exceptionnelle d’artistes, d’artisans d’art.

Un espace d’échange convivial sera aménagé pour approfondir les contacts avec les visiteurs et les inciter à rencontrer les créateurs et créatrices dans leurs ateliers. Une cartographie régionale, réalisée en partenariat avec les Offices du Tourisme sera à disposition.

Cet aller et retour entre les ateliers et l’exposition est une dimension essentielle de notre projet.

Il s’agit de donner une vraie visibilité à une population de gens passionnants et passionnés par leur travail, installés dans un terroir magnifique ! .

Place de l’Abbaye Ecuries de Saint-Hugues Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : “ Créé ici ! ” à Cluny

L’événement “ Créé ici ! ” à Cluny Cluny a été mis à jour le 2026-06-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)