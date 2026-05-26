Spectacle Biclou et atelier de répration vélo participatif Rue Porte des Près Cluny

Cluny

Spectacle Biclou et atelier de répration vélo participatif

Rue Porte des Près Parc Abbatial Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 16:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Cet été, la Compagnie Les Transformateurs et son nouveau spectacle BICLOU s’échappent le long des Voies Bleues et Vertes pour une tournée 100% à vélo !

BICLOU c’est un spectacle en espace public, au plus près de chez vous,

BICLOU c’est une caravane de 3 vélos-remorques pour une tournée au rythme du pédalier, créant des rencontres sur les chemins et favorisant l’activation d’un mode doux pour les déplacements du public.

Biclou ne se déplace pas seul ! Est proposé est amont des représentations un atelier de réparation permettant aux curieux de réviser leur vélo, avec l’aide d’un professionnel et en connexion avec des acteurs locaux.

Venez découvrir le spectacle à Cluny, le 20/07/2026 à 18h au Parc Abbatial !

Atelier de réparation vélo participatif gratuit avec l’association Vie-Cyclette en Clunisois à partir de 16h sur place

Au départ il y a la photo de Robert Doisneau qui montre Jacques Tati dans son costume du facteur de Jour de fête. Tati est planté au milieu d’un espace blanc jonché de pièces de vélo. Il regarde l’objectif l’air de dire Je ne comprends pas ce qui m’arrive, mon biclou vient de s’effondrer . Ici, Le Biclou est en tas. Un tas de pièces au centre de la piste de jeu.

En guise de décor, la remorque-maison-atelier du Mécano. Le public va assister au remontage de ce tas par Le Mécano, personnage solitaire et nomade, qui n’est pas loin d’être lui aussi en morceaux. Qui reconstruit qui ?

Durée 53 min, conseillé à partir de 10 ans

Toute la tournée Voies bleue et verte

18/07 à 17h Café-vélo La Roue Libre (Trevoux) en partenariat avec le tiers-lieu l’Exprimerie Atelier réparation vélo participatif à partir de 15h

19/07 à 16h Ancien camping des Muriers (Montmerle-sur-Saône) programmé par la CC Val de Saône Centre Atelier réparation vélo participatif à partir de 14h

20/07 à 18h Parc Abbatial (Cluny) en partenariat avec la Ville de Cluny, la CC du Clunisois et l’association La Vie Cyclette en Clunisois Atelier réparation vélo participatif à partir de 16h

22/07 à 17h30 Château de Pont de Veyle dans le cadre des Mercredis du Château Atelier réparation vélo participatif à partir de 15h

Cette tournée est soutenue en communication par les directions du tourisme AURA et BFC, le Département Saône et Loire et le Comité d’Itinéraire de la Voie Bleue. .

Rue Porte des Près Parc Abbatial Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 74 76 89 biclou@lestransformateurs.org

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English : Spectacle Biclou et atelier de répration vélo participatif

L’événement Spectacle Biclou et atelier de répration vélo participatif Cluny a été mis à jour le 2026-05-21 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II