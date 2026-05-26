Ensemble Masques Bach Entre ciel et terre Place Notre Dame Cluny
Ensemble Masques Bach Entre ciel et terre Place Notre Dame Cluny mercredi 22 juillet 2026.
Cluny
Ensemble Masques Bach Entre ciel et terre
Place Notre Dame Eglise Notre-Dame Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:30:00
fin : 2026-07-22 22:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Bach, entre ciel et terre
Olivier Fortin, Ensemble Masques.
Solistes
Hannah Ely (soprano)
Nicolas Kuntzelmann (contre-ténor)
Benedict Hymas (ténor)
Romain Bockler (baryton)
Dépassant leur contexte d’origine, les cantates de Bach explorent l’universalité de l’âme humaine. À travers la vigueur de la BWV 80, les contrastes de la BWV 81 ou l’humanisme de la BWV 39, ces fresques musicales traduisent avec modernité nos émotions les plus profondes force, doute, consolation et solidarité. .
Place Notre Dame Eglise Notre-Dame Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté production@ensemblemasques.org
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English : Ensemble Masques Bach Entre ciel et terre
L’événement Ensemble Masques Bach Entre ciel et terre Cluny a été mis à jour le 2026-05-22 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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