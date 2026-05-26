Ensemble Masques Bach Entre ciel et terre Place Notre Dame Cluny

Cluny

Ensemble Masques Bach Entre ciel et terre

Place Notre Dame Eglise Notre-Dame Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:30:00

fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Bach, entre ciel et terre

Olivier Fortin, Ensemble Masques.

Solistes

Hannah Ely (soprano)

Nicolas Kuntzelmann (contre-ténor)

Benedict Hymas (ténor)

Romain Bockler (baryton)

Dépassant leur contexte d’origine, les cantates de Bach explorent l’universalité de l’âme humaine. À travers la vigueur de la BWV 80, les contrastes de la BWV 81 ou l’humanisme de la BWV 39, ces fresques musicales traduisent avec modernité nos émotions les plus profondes force, doute, consolation et solidarité. .

Place Notre Dame Eglise Notre-Dame Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté production@ensemblemasques.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ensemble Masques Bach Entre ciel et terre

L’événement Ensemble Masques Bach Entre ciel et terre Cluny a été mis à jour le 2026-05-22 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II