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Séance de Yoga tous niveaux Espace Miroir de Soie Cluny

Séance de Yoga tous niveaux Espace Miroir de Soie Cluny lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Espace Miroir de Soie

Adresse : 38 rue du Merle

Ville : 71250 Cluny

Département : Saône-et-Loire

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Cluny

Séance de Yoga tous niveaux

Espace Miroir de Soie 38 rue du Merle Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 11:00:00
fin : 2026-08-10 12:15:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-14

Séances de Yoga tous niveaux   .

Espace Miroir de Soie 38 rue du Merle Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 57 48 11  miroirdesoie@gmail.com

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English : Séance de Yoga tous niveaux

L’événement Séance de Yoga tous niveaux Cluny a été mis à jour le 2026-05-22 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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