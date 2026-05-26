Séance de Yoga tous niveaux Espace Miroir de Soie Cluny

Cluny

Séance de Yoga tous niveaux

Espace Miroir de Soie 38 rue du Merle Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 11:00:00

fin : 2026-08-10 12:15:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-14

Séances de Yoga tous niveaux .

Espace Miroir de Soie 38 rue du Merle Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 57 48 11 miroirdesoie@gmail.com

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English : Séance de Yoga tous niveaux

L’événement Séance de Yoga tous niveaux Cluny a été mis à jour le 2026-05-22 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II