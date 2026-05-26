Séance de Yoga tous niveaux Espace Miroir de Soie Cluny
Séance de Yoga tous niveaux Espace Miroir de Soie Cluny lundi 20 juillet 2026.
Cluny
Séance de Yoga tous niveaux
Espace Miroir de Soie 38 rue du Merle Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 11:00:00
fin : 2026-08-10 12:15:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-14
Séances de Yoga tous niveaux .
Espace Miroir de Soie 38 rue du Merle Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 57 48 11 miroirdesoie@gmail.com
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English : Séance de Yoga tous niveaux
L’événement Séance de Yoga tous niveaux Cluny a été mis à jour le 2026-05-22 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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