Conférence sur le port de Trébeurden à la mairie, rue des plages Trébeurden

samedi 8 août 2026 · à la mairie, rue des plages · Trébeurden

Informations pratiques

Trébeurden

Conférence sur le port de Trébeurden

à la mairie, rue des plages Sémaphore Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Nous allons suivre l’évolution du port avec les principaux projets antérieurs.Ce port est devenu emblématique pour Trébeurden toutefois il a fait l’objet de contestations que nous évoquerons.

Le sujet est technique mais accessible à tous, nous allons suivre les phases de sa conception-construction,

les études environnementales,le contexte géologique et géotechnique, le choix innovant de la porte écologique brevetée du bassin à flot.Le type de digue retenu et les différents aménagements associés. .

à la mairie, rue des plages Sémaphore Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 10 02 30 15

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English :

L’événement Conférence sur le port de Trébeurden Trébeurden a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose