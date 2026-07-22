Conférence sur le port de Trébeurden à la mairie, rue des plages Trébeurden
samedi 8 août 2026 · à la mairie, rue des plages · Trébeurden
Informations pratiques
Trébeurden
Conférence sur le port de Trébeurden
à la mairie, rue des plages Sémaphore Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08 22:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Nous allons suivre l’évolution du port avec les principaux projets antérieurs.Ce port est devenu emblématique pour Trébeurden toutefois il a fait l’objet de contestations que nous évoquerons.
Le sujet est technique mais accessible à tous, nous allons suivre les phases de sa conception-construction,
les études environnementales,le contexte géologique et géotechnique, le choix innovant de la porte écologique brevetée du bassin à flot.Le type de digue retenu et les différents aménagements associés. .
à la mairie, rue des plages Sémaphore Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 10 02 30 15
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English :
L’événement Conférence sur le port de Trébeurden Trébeurden a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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