Conférence sur le portrait en France de 1750 à 1850 partie 4 Pavillon de Ouistreham Colleville-Montgomery

Informations pratiques

Colleville-Montgomery

Conférence sur le portrait en France de 1750 à 1850 partie 4

Pavillon de Ouistreham 11 rue des arts Colleville-Montgomery Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 18:00:00

fin : 2026-12-17 19:00:00

Date(s) :

2026-12-17

L’Office de Tourisme de Caen la Mer et l’association Artotem proposent un cycle de quatre conférences d’histoire de l’art autour du thème du portrait peint en France de 1750 à 1850.

L’Office de Tourisme de Caen la Mer et l’association Artotem proposent un cycle de quatre conférences d’histoire de l’art autour du thème du portrait peint en France de 1750 à 1850.

Animé par l’association Artotem, ce cycle de 4 conférence débutera le 17 septembre au Pavillon de Ouistreham,

le 15 octobre au cinéma Le Cabieu de Ouistreham,

le 19 novembre à la Médiathèque de Colleville Montgomery,

et le 17 décembre au Pavillon de Ouistreham. .

Pavillon de Ouistreham 11 rue des arts Colleville-Montgomery 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 18 63 ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

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English : Conférence sur le portrait en France de 1750 à 1850 partie 4

The Caen la Mer Tourist Office and the Artotem association are organising a series of four art history lectures on the theme of portraiture in France from 1750 to 1850.

L’événement Conférence sur le portrait en France de 1750 à 1850 partie 4 Colleville-Montgomery a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Caen la Mer