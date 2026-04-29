CONFERENCE SUR LE RETOUR DU BOUQUETIN IBERIQUE SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

CONFERENCE SUR LE RETOUR DU BOUQUETIN IBERIQUE

SAINT-LARY-SOULAN Place de la Mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 17:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Il y a 11 ans, le Bouquetin était réintroduit dans les Pyrénées françaises d’où il avait complètement disparu.Venez rencontrer un garde-moniteur du Parc National des Pyrénées et découvrez le retour de cette espèce dans nos montagnes.

Dans la limite des places disponibles.

.

SAINT-LARY-SOULAN Place de la Mairie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 40 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

11 years ago, the Ibex was reintroduced to the French Pyrenees, from where it had completely disappeared. Come and meet a ranger from the Pyrenees National Park and discover how this species is making a comeback in our mountains.

Subject to availability.

L’événement CONFERENCE SUR LE RETOUR DU BOUQUETIN IBERIQUE Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-27 par Parc National des Pyrénées|CDT65