Conférence sur le verre médiéval par Inès PACTAT, Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et archives municipales, Carmaux

Informations pratiques

Conférence sur le verre médiéval par Inès PACTAT Samedi 19 septembre, 10h00 Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et archives municipales Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Archéologue spécialisée dans l’étude du verre médiéval, Inès Pactat vous présentera les stratégies d’approvisionnement développées par les verriers au haut Moyen Âge pour faire face à la raréfaction du verre brut importé.

Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et archives municipales 24 avenue Bouloc Torcatis, 81400 Carmaux Carmaux 81400 Les Crémades Tarn Occitanie 05 63 76 85 85 http://www.carmaux.fr Cette ancienne clinique, construite à partir de 1882 par la Société des Mines de Carmaux, avait pour vocation d’accueillir les blessés de la mine. L’ensemble architectural se compose de plusieurs bâtiments érigés successivement, et son style imite celui d’un château classique. Après avoir été désaffectée par l’administration des houillères en 1983, la clinique a été vendue à la commune en 1988. Parking à l’arrière du bâtiment rue de l’écluse. Accès handicapé.

Archéologue spécialisée dans l’étude du verre médiéval, Inès Pactat vous présentera comment, au Haut Moyen Âge, face à la raréfaction du verre brut importé, les verriers médiévaux ont développé de…

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