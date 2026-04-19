Conférence sur les abeilles Salle Renée Losq Sainte-Luce-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-29 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Gratuit Accès libre, sans réservation Tout public

Conférence sur les abeillesMercredi 29 avril 2026 à 19h Sainte-Luce sur Loire Le Monde des abeilles, diversité et devenir Sujet vaste et pourtant peu connu, la diversité des abeilles en France ne se réduit pas à une seule espèce mais concerne plus de 980 espèces. Cette présentation sera l’occasion de découvrir la diversité de leurs moeurs, de leurs morphologies, de leurs spécialisations de pollinisation… Avec l’ensemble des autres pollinisateurs, ces insectes encore trop souvent négligés sont responsables de la reproduction des plantes à fleur sur la planète. A l’avenir, vous ne pourrez plus dire “l’abeille” mais bien “les” abeilles…Par François Meurgey, entomologiste du MuséumInformations pratiques• Salle Renée Losq, Esplanade Pierre Brasselet, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire• Accès libre, sans réservation

Salle Renée Losq Sainte-Luce-sur-Loire 44980



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