Conférence sur les dernières avancées archéologiques lillebonnaises salle Rivière du Commerce à la maison de l’Intercommunalité Lillebonne

Conférence sur les dernières avancées archéologiques lillebonnaises

salle Rivière du Commerce à la maison de l’Intercommunalité Allée du Catillon Lillebonne Seine-Maritime

Début : 2026-11-21 15:00:00

fin : 2026-11-21 17:00:00

2026-11-21

Par Jonas Parétias, chargé d’études en archéologie de Caux Seine agglo

Le chargé d’études en archéologie du musée Juliobona vous emmène à travers le passé de la ville de Lillebonne. Il vous présente, comme chaque année, les nouvelles découvertes et le visage actualisé de la ville romaine de Juliobona. De récentes fouilles, un objet qui resurgit du fond des réserves, de nouvelles analyses scientifiques… Pour tout savoir, c’est ici ! .

+33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

