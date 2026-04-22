Lillebonne

Pierres en lumières 2026 au Théâtre Romain de Lillebonne

14 Rue Victor Hugo Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 22:00:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

A l’occasion de la nouvelle édition du festival normand Pierres en lumière, le théâtre romain de Lillebonne ouvrira exceptionnellement ses portes le samedi 30 mai pour une mise en lumière féérique.

Le Voyage dans les Abysses invite petits et grands à plonger dans un monde poétique et sensoriel où les marionnettes s’animent, la lumière respire et les sons murmurent la vie sous-marine. Au théâtre romain de Lillebonne, les artistes de la Cerise sur le Mot déploient un univers immersif où la beauté fragile des fonds marins devient métaphore de nos propres profondeurs. Entre émerveillement, douceur et mystère, le public chemine parmi méduses, créatures imaginaires et chants abyssaux. Une expérience visuelle et sonore, à la croisée du théâtre de rue, de la marionnette et de la contemplation partagée qui devient métaphore de nos propres profondeurs.

Renseignements et réservations theatreromaindelillebonne.fr

02 32 65 20 00 .

14 Rue Victor Hugo Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 65 20 00 theatreromain.lillebonne@seinemaritime.fr

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English : Pierres en lumières 2026 au Théâtre Romain de Lillebonne

L’événement Pierres en lumières 2026 au Théâtre Romain de Lillebonne Lillebonne a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité