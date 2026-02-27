Visite guidée couplée ville/théâtre romain Place Félix Faure Lillebonne

Visite guidée couplée ville/théâtre romain

Partez à la découverte du passé antique de Lillebonne lors d’une visite guidée de la ville et du

théâtre romain, en compagnie d’un médiateur culturel. [Durée 1h30]

• Durant les vacances d’avril et d’automne de la zone B, chaque samedi à 14h30 et 16h

les 11,18 et 25 avril, 17, 24 et 31 octobre.

• En juillet et en août, le 1er et 4e

mercredis à 16h30 et 2e

et 3e

samedis et dimanches à 15h

et à 16h30.

• Les mercredis suivants à 16h30 8 et 29 juillet, 5 et 26 août.

• Les samedis et dimanches suivants à 15h et à 16h30 11,12, 18 et 19 juillet, 8, 9, 15 et 16 août.

Rendez-vous devant le musée, sur la Place Félix Faure, Lillebonne. .

Place Félix Faure Musée Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

English : Visite guidée couplée ville/théâtre romain

