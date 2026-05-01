Soirée Celtique Le Clairval Lillebonne

Lillebonne

Soirée Celtique

Le Clairval Carrefour de l’Europe Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Il n’est pas trop tard… !

Bonne nouvelle il reste encore quelques places pour notre Soirée Celtique & Repas Irlandais

C’est le moment de réserver et de vous joindre à nous avant le mercredi 20 mai !

Le groupe TreeBeard est prêt à enflammer la soirée avec ses sonorités celtiques

️ De savoureuses spécialités irlandaises vous attendent

Et une ambiance chaleureuse et festive sera au rendez-vous !

Ne tardez plus… on vous attend ! ☘️ .

Le Clairval Carrefour de l’Europe Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie

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English : Soirée Celtique

L’événement Soirée Celtique Lillebonne a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme