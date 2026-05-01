Soirée Celtique Le Clairval Lillebonne
Soirée Celtique Le Clairval Lillebonne samedi 30 mai 2026.
Lillebonne
Soirée Celtique
Le Clairval Carrefour de l’Europe Lillebonne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Il n’est pas trop tard… !
Bonne nouvelle il reste encore quelques places pour notre Soirée Celtique & Repas Irlandais
C’est le moment de réserver et de vous joindre à nous avant le mercredi 20 mai !
Le groupe TreeBeard est prêt à enflammer la soirée avec ses sonorités celtiques
️ De savoureuses spécialités irlandaises vous attendent
Et une ambiance chaleureuse et festive sera au rendez-vous !
Ne tardez plus… on vous attend ! ☘️ .
Le Clairval Carrefour de l’Europe Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Celtique
L’événement Soirée Celtique Lillebonne a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
À voir aussi à Lillebonne (Seine-Maritime)
- Marina Chiche Place Pierre de Coubertin Lillebonne 8 mai 2026
- Week-end archéologie expérimentale cuisson antique et ingénierie romaine à l’honneur Lillebonne 9 mai 2026
- Oceng Oryema Place Pierre de Coubertin Lillebonne 13 mai 2026
- Izo Fitzroy Place Pierre de Coubertin Lillebonne 23 mai 2026
- Pierres en lumières 2026 au Théâtre Romain de Lillebonne Lillebonne 31 mai 2026