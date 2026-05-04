Visite générale couplée Lillebonne
Visite générale couplée Lillebonne mercredi 8 juillet 2026.
Lillebonne
Visite générale couplée
Rue Victor Hugo Lillebonne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:30:00
fin : 2026-07-18 17:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-18 2026-07-19
Découverte de la vie quotidienne à l’époque romaine à Juliobona avec la visite du théâtre complétée par une promenade antique dans Lillebonne. La vie quotidienne romaine à Juliobona n’aura plus de secrets pour les participants avec cette double visite du théâtre et des vestiges antiques de Juliobona localisés en ville.
Visite tout public, réservation possible. .
Rue Victor Hugo Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 65 20 00 theatreromain.lillebonne@seinemaritime.fr
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English : Visite générale couplée
L’événement Visite générale couplée Lillebonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Seine-Maritime Attractivité
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