Lillebonne

Visite générale couplée

Rue Victor Hugo Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:30:00

fin : 2026-07-18 17:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-18 2026-07-19

Découverte de la vie quotidienne à l’époque romaine à Juliobona avec la visite du théâtre complétée par une promenade antique dans Lillebonne. La vie quotidienne romaine à Juliobona n’aura plus de secrets pour les participants avec cette double visite du théâtre et des vestiges antiques de Juliobona localisés en ville.

Visite tout public, réservation possible. .

Rue Victor Hugo Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 65 20 00 theatreromain.lillebonne@seinemaritime.fr

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English : Visite générale couplée

L’événement Visite générale couplée Lillebonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Seine-Maritime Attractivité