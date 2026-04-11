Festival Commedia dell’arte Lillebonne
samedi 4 juillet 2026 · Lillebonne
Informations pratiques
Lillebonne
Festival Commedia dell’arte
14 rue Victor Hugo Lillebonne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 21:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Dans le cadre de la 9e édition du festival Commedia dell’arte, la pièce Le songe d’une nuit d’été est proposée dans le cadre exceptionnel du théâtre romain de Lillebonne. .
14 rue Victor Hugo Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 65 20 00 theatreromaindelillebonne@seinemaritime,fr
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English : Festival Commedia dell’arte
L’événement Festival Commedia dell’arte Lillebonne a été mis à jour le 2026-06-25 par Seine-Maritime Attractivité
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