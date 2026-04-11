Mosaïque-moi ça ! Lillebonne
Mosaïque-moi ça ! Lillebonne mercredi 8 juillet 2026.
Lillebonne
Mosaïque-moi ça !
14 rue Victor Hugo Lillebonne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Entrez dans le monde fascinant des artisans romains ! Plongez vos mains dans les tesselles colorées et assemblez les pour créer votre propre chef d’œuvre. Un atelier créatif où la concentration et l’imagination donneront vie à une œuvre d’art unique que vous emporterez fièrement à la maison.
Atelier famille sur réservation. .
14 rue Victor Hugo Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 65 20 00 theatreromaindelillebonne@seinemaritime,fr
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English : Mosaïque-moi ça !
L’événement Mosaïque-moi ça ! Lillebonne a été mis à jour le 2026-06-25 par Seine-Maritime Attractivité
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