Lillebonne

Mosaïque-moi ça !

14 rue Victor Hugo Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Entrez dans le monde fascinant des artisans romains ! Plongez vos mains dans les tesselles colorées et assemblez les pour créer votre propre chef d’œuvre. Un atelier créatif où la concentration et l’imagination donneront vie à une œuvre d’art unique que vous emporterez fièrement à la maison.

Atelier famille sur réservation. .

14 rue Victor Hugo Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 65 20 00 theatreromaindelillebonne@seinemaritime,fr

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English : Mosaïque-moi ça !

L’événement Mosaïque-moi ça ! Lillebonne a été mis à jour le 2026-06-25 par Seine-Maritime Attractivité