Lillebonne

Visite générale du théâtre

14 rue Victor Hugo Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:30:00

fin : 2026-08-11 17:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Savez-vous que le théâtre romain de Lillebonne accueillait des spectacles de théâtre, mais aussi des combats ? Venez découvrir ce site archéologique majeur en compagnie d’un médiateur.

Visite tout public sur réservation. .

14 rue Victor Hugo Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 65 20 00 theatreromaindelillebonne@seinemaritime,fr

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English : Visite générale du théâtre

L’événement Visite générale du théâtre Lillebonne a été mis à jour le 2026-06-25 par Seine-Maritime Attractivité