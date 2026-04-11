Visite générale du théâtre Lillebonne
Visite générale du théâtre Lillebonne mardi 7 juillet 2026.
Lillebonne
Visite générale du théâtre
14 rue Victor Hugo Lillebonne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:30:00
fin : 2026-08-11 17:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Savez-vous que le théâtre romain de Lillebonne accueillait des spectacles de théâtre, mais aussi des combats ? Venez découvrir ce site archéologique majeur en compagnie d’un médiateur.
Visite tout public sur réservation. .
14 rue Victor Hugo Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 65 20 00 theatreromaindelillebonne@seinemaritime,fr
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English : Visite générale du théâtre
L’événement Visite générale du théâtre Lillebonne a été mis à jour le 2026-06-25 par Seine-Maritime Attractivité
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