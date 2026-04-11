Visite guidée sur la gastronomie antique, Théâtre romain de Lillebonne, Lillebonne

Informations pratiques

Visite guidée sur la gastronomie antique Samedi 19 septembre, 10h00 Théâtre romain de Lillebonne Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

En journée, le théâtre romain de Lillebonne vous accueille pour découvrir l’histoire de ce monument de spectacle exceptionnel. Préparez vos papilles afin de découvrir la gastronomie antique, thématique de l’exposition temporaire de cette année 2026 en compagnie d’un médiateur culturel.

En écho à l’exposition « à la table des Romains », le GAVS et le théâtre romain présenteront un foyer de cuisson antique au sein du site archéologique permettant d’illustrer les techniques de cuisson. La journée s’achèvera par une dégustation de mets antiques.

Théâtre romain de Lillebonne 14 Rue Victor Hugo, 76170 Lillebonne, France Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie 0232652000 https://www.theatreromaindelillebonne.fr Le “théâtre” romain de Lillebonne, identifié en 1764 par le comte de Caylus, a été acquis par le Conseil général de la Seine- Maritime en 1818. Dégagé entre 1822 et 1840, il a été classé parmi les Monuments historiques en 1840. Ce monument de spectacle constitué de structures concentriques et radiales présente la particularité d’associer une arène et un bâtiment de scène. Trois époques de construction sont actuellement lisibles dans les vestiges. Les dernières campagnes de fouilles réalisées de 2007 à 2010 dans les zones est et sud de l’édifice ont permis d’identifier en partie les deux derniers états et de dater leur construction. RD982 en direction de Lillebonne, à 55km de Rouen.

En journée, le théâtre romain de Lillebonne vous accueille pour découvrir l’histoire de ce monument de spectacle exceptionnel. Préparez vos papilles afin de découvrir la gastronomie antique, de de en…

©Département de la Seine-Maritime