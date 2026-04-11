Visite guidée du théâtre et de la ville de Lillebonne, Théâtre romain de Lillebonne, Lillebonne

Informations pratiques

Visite guidée du théâtre et de la ville de Lillebonne 19 et 20 septembre Théâtre romain de Lillebonne Seine-Maritime

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte de la vie quotidienne à l’époque romaine à Juliobona avec la visite du théâtre complétée par une promenade antique dans Lillebonne. La vie quotidienne romaine à Juliobona n’aura plus de secrets pour les participants avec cette double visite du théâtre et des vestiges antiques de Juliobona localisés en ville.

Théâtre romain de Lillebonne 14 Rue Victor Hugo, 76170 Lillebonne, France Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie 0232652000 https://www.theatreromaindelillebonne.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreromaindelillebonne.fr/ »}] Le “théâtre” romain de Lillebonne, identifié en 1764 par le comte de Caylus, a été acquis par le Conseil général de la Seine- Maritime en 1818. Dégagé entre 1822 et 1840, il a été classé parmi les Monuments historiques en 1840. Ce monument de spectacle constitué de structures concentriques et radiales présente la particularité d’associer une arène et un bâtiment de scène. Trois époques de construction sont actuellement lisibles dans les vestiges. Les dernières campagnes de fouilles réalisées de 2007 à 2010 dans les zones est et sud de l’édifice ont permis d’identifier en partie les deux derniers états et de dater leur construction. RD982 en direction de Lillebonne, à 55km de Rouen.

Découverte de la vie quotidienne à l’époque romaine à Juliobona avec la visite du théâtre complétée par une promenade antique dans Lillebonne. La vie quotidienne romaine à Juliobona n’aura plus de du…

©Département de la Seine-Maritime