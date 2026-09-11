Journées du Matrimoine 2026 Concert Med in live Claire Roignant Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Informations pratiques

Lillebonne

Journées du Matrimoine 2026 Concert Med in live Claire Roignant

Place Pierre de Coubertin Médiathèque de Lillebonne Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Jouant avec les codes de la pop urbaine, Claire porte un regard tendre, lucide et mordant sur les relations humaines. Textes en français, mélodies entraînantes et percussions puissantes accompagnent une parole engagée, nourrie par son parcours de reconstruction après les violences. Dans le sillage des artistes qui ont fait de la musique un espace d’expression et d’émancipation, elle affirme la place des femmes dans la création contemporaine et contribue à construire le matrimoine musical de demain.

Proposé par La Fabrik à Sons, en partenariat avec le réseau des médiathèques Caux Seine Agglo, dans le cadre du projet Bib SONOR’ financé par le programme LEADER de l’Union Européenne, du FDVA Région et du contrat de filière Normandie.

Durée 1h .

Place Pierre de Coubertin Médiathèque de Lillebonne Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 29 38 resaspectacle.3colombiers@pj2s.fr

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English : Journées du Matrimoine 2026 Concert Med in live Claire Roignant

L’événement Journées du Matrimoine 2026 Concert Med in live Claire Roignant Lillebonne a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme