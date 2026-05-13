Guinguette à Lillebonne Salle polyvalente des Aulnes Lillebonne
Guinguette à Lillebonne Salle polyvalente des Aulnes Lillebonne samedi 11 juillet 2026.
Lillebonne
Guinguette à Lillebonne
Salle polyvalente des Aulnes Parc des Aulnes Lillebonne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Samedi 11 Juillet, venez profiter d’une soirée guinguette au Parc des Aulnes.
Musique entrainante avec le groupe Friant, guirlandes lumineuses, bons petits plats et snack, buvette… Venez danser et profiter des longues soirées. .
Salle polyvalente des Aulnes Parc des Aulnes Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 50 50
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English : Guinguette à Lillebonne
L’événement Guinguette à Lillebonne Lillebonne a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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