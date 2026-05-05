Conférence sur les insectes du jardin, Hôtel d’horticulture, Nantes
Conférence sur les insectes du jardin, Hôtel d’horticulture, Nantes dimanche 10 mai 2026.
Conférence sur les insectes du jardin Dimanche 10 mai, 10h00 Hôtel d’horticulture Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T11:30:00+02:00
La Société des Horticulteurs Amateurs de Nantes et Région organise des conférences autour du végétal le 2ème dimanche de chaque mois.
Le 10 mai à 10h, c’est François Meurgey, entomologiste du Muséum qui vous invite à découvrir les insectes du jardin : diversité, fonctions écologiques et pratiques horticoles.
Souvent perçus comme nuisibles, les insectes jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement de nos jardins. Pollinisateurs, prédateurs, décomposeurs : ils participent à des équilibres complexes qui conditionnent la santé des plantes et la fertilité des sols.
À travers une approche naturaliste, cette conférence propose de mieux comprendre la diversité des insectes présents dans nos jardins, leurs interactions et les mécanismes de régulation naturelle. Elle apportera également des clés concrètes pour adapter ses pratiques horticoles, favoriser la biodiversité et jardiner davantage en accord avec le vivant.
Une invitation à changer de regard et à considérer le jardin comme un véritable écosystème.
Informations pratiques
• Hôtel d’horticulture, 7, quai Henri Barbusse à Nantes
• Accès libre, sans réservation
Hôtel d’horticulture 7, quai Henri Barbusse Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
François Meurgey, entomologiste du Muséum qui vous invite à découvrir les insectes du jardin : diversité, fonctions écologiques et pratiques horticoles. insectes jardin
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